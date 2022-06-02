Fransa'dan 'orantısız biber gazı' özrü

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, 28 Mayıs gecesi Stade de France’da Real Madrid ve Liverpool takımları arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi çıkan olaylara ilişkin Senato karşısında izahat verdi.

'Samimi bir şekide özür diliyorum'

Birkaç güvenlik gücünün uygun olmayan davranışlarda bulunduğunu ifade eden Darmanin, "Biber gazı kullanımı çok sayıda kişiyi ezilmekten kurtardı. Ancak çocuklar üzerinden ciddi zararlara yol açtı. Tıpkı sizin gibi bu görüntüleri gördüm. Bu orantısız (gaz biberi) kullanımı için samimi bir şekilde özür dilemek istiyorum" dedi.

