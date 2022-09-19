Fransa'dan Almanya'ya doğalgaz desteği

Fransa Enerji Düzenleme Komisyonu (CRE) Başkanı Emmanuelle Wargon bugün verdiği demeçte, Fransa'nın 10 Ekim itibariyle Almanya'ya gaz ihraç etmeye başlayacağını duyurdu.

Reuters'in haberine göre, CRE Başkanı Wargon an itibariyle, iki ülke arasındaki boru hattındaki akışın tersine çevrilmesi üzerine çalıştıklarını belirtti. Wargon, iki ülke arasında görüşmelerin devam ettiğini, iki hafta içerisinde nihai sonucun açıklanacağını sözlerine ekledi.

Fransa'dan gaz, Almanya'dan elektrik

Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışının durmasının ardından, enerji kaynakları Rusya'ya bağımlı olan Almanya'da gaz krizi yaşanmaması için çalışmalara devam ediliyor.

Almanya hükümetinin tasarruf kararlarına ek olarak birçok ülkeyle doğalgaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) anlaşması yapılan ülkede özellikle kış mevsiminin ortasından itibaren gaz krizi yaşanması bekleniyor. Avrupa'nın en büyük üretici olan Almanya'da yaşanacak bir krizin, Almanya'dan başlayarak Avrupa'ya yayılan bir resesyona neden olmasından endişe ediliyor.

Ayrıca büyük oranda nükleer enerjiye bağlı olan Fransa'da, nükleer reaktörlerdeki bakım-onarım çalışmaları nedeniyle enerji kriziyle karşı karşıya. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Bloomberg haberine göre, iki ülke arasındaki gaz alışverişi planı içerisinde, Almanya'nın Fransa'ya elektrik sağlaması da bulunuyor. Ancak yapılan analizlerde, Avrupa içerisinde elektrik transferinin yeterli olmayabileceği öngörülüyor.