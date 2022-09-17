Fransa: İtalya'ya elektrik ihracatını durdurma gündemimiz yok

Fransa'da devlete ait enerji firması EDF, İtalya'yı ülkeye elektrik ihracatını durdurabileceği konusunda uyardığı yönündeki haberleri yalanladı. Firma, enerji krizi ile boğuşan komşularıyla "dayanışma" taahhüdünü yineledi.

İtalya menşeli La Repubblica gazetesi bugün erken saatlerde, İtalya'nın EDF'den Fransa'nın enerji tasarrufu planlarının bir parçası olarak elektrik ihracatını iki yıllık durdurabileceğine ilişkin yazılı bir bildirim aldığını bildirdi.

İtalya'nın ekolojik geçiş bakanlığından bir sözcü daha sonra gazete haberini doğruladı.

Öte yandan Reuters'ta yer alan habere göre Fransa Enerji Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Fransız makamları bu bilgiyi reddediyor ve tüm Avrupalı ​​komşularımızla karşılıklı elektrik ve gaz dayanışması taahhütlerini yeniden teyit ediyor." dedi.

İtalyan Ekolojik Geçiş Bakanlığı sözcüsü, la Repubblica söz konusu haberi doğrularken "Fransa'nın nükleer santralleriyle ilgili sorunları nedeniyle sorunun aylardır bilindiğini" eklemişti.

Eurostat verilerine göre Fransa, 2019 yılında İtalya'nın yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 5'ini elektrik ihracatıyla karşıladı.