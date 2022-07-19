Fransa'daki orman yangınları: 20 bin hektara yakın alan kül oldu

Fransa’nın güneyinde devam eden orman yangınlarında 19 bin 300 hektarlık alanın zarar gördüğü açıklandı.

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Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının yol açtığı orman yangınları sürüyor. Fransa’nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde devam eden orman yangınları halen kontrol altına alınamadı.

Arcachon Körfezi bölgesindeki La Teste-de-Buch'ta yer alan Dune du Pilat yakınlarındaki yangında şu ana kadar 6 bin 500, Landiras kasabasında ise 12 bin 800 hektar alan küle döndü. Fransa'da toplamda 19 bin 300 hektarlık alanın zarar gördüğü açıklandı.

Toplam 34 bin kişi tahliye edilirken, 9 uçak ve bin 700 itfaiyeciyle yangınlara müdahalenin devam ettiği belirtildi.

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