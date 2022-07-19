Fransa'daki orman yangınları: 20 bin hektara yakın alan kül oldu

Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının yol açtığı orman yangınları sürüyor. Fransa’nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde devam eden orman yangınları halen kontrol altına alınamadı.

Arcachon Körfezi bölgesindeki La Teste-de-Buch'ta yer alan Dune du Pilat yakınlarındaki yangında şu ana kadar 6 bin 500, Landiras kasabasında ise 12 bin 800 hektar alan küle döndü. Fransa'da toplamda 19 bin 300 hektarlık alanın zarar gördüğü açıklandı.

Toplam 34 bin kişi tahliye edilirken, 9 uçak ve bin 700 itfaiyeciyle yangınlara müdahalenin devam ettiği belirtildi.