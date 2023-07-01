Fransa'daki eylemlerde bin 300'ü aşkın kişi gözaltına alındı

Fransa'da polisin 17 yaşındaki bir genci vurarak öldürmesini takiben başlayan eylemlerin 4. günü geride kaldı. Polis Cumartesi günü bin 311 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.
Resmi açıklamalara göre eylemlerde 79 polis ve jandarma yaralandı.
Paris'te lüks mağazaların önüne polis araçları konuşlandı
Öte yandan Paris polisi, kentin turistik merkezlerinden Champs-Élysées Caddesi'ndeki lüks iş yerlerinin önünde "güvenlik önlemleri" aldı. Lüks mağazaların önüne polis araçları konuşlandırılırken, poli caddeden geçenlerde üst araması yaptı.