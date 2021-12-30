Fransa’da uzaktan çalışma kurallarına uymayan şirketlere ceza planı

Fransa’da hükümet koronavirüs pandemisinde uzaktan çalışma şartlarını yerine getirmeyen işyerlerine para cezası verilmesini planlıyor.

Fransa Çalışma Bakanı Elisabeth Borne bugün yaptığı açıklamada işyerlerine uzaktan çalışma kurallarını yerine getirmediği her çalışan için bin Avro para cezası uygulanmasının planlandığını duyurdu.

Borne, Twitter’dan yaptığı açıklamada “İşletmelerin ezici çoğunluğu evden çalışmayı uyguluyor ama bazıları oyunu kuralına göre oynamıyor” dedi ve ekledi: “İnatçı (firmaları) caydırmak için, iş müfettişliğinin sınırı 50 bin Avroya kadar olmak üzere ilgili çalışan başına bin Avro ceza kesebilmesini istiyorum.”

Fransa hükümeti sözkonusu teklifi haftasonu görüşecek.