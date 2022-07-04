Fransa'da tecavüzle suçlanan bakan görevden alındı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Haziran ayında gerçekleşen parlamento seçimlerinde Ulusal Meclis'te salt çoğunluğu elde edememesini ardından, kabinede değişik yapma kararı aldı.

BFM TV'nin haberine göre, hakkında tecavüz suçlaması bulunan Damien Abad, Dayanışma, Özerklik ve Engelli Bireyler Bakanlığı görevinden alındı. Abad'ın yerine Fransız Kızılhaç'ı başkanı Jean- Christope Combe göreve atandı. Damien Abad, iki kadına cinsel saldırı ve istismar ile suçlanıyordu. Fiziksel engelli olan Amad ise durumu sebebiyle herhangi bir kişiye cinsel saldırıda bulunamayacağını, karşı tarafların rızası olduğunu ileri sürdü.

Le Monde'un haberine göre, Macron hükümet sözcülüğü görevine eski sağlık bakanı Olivier Veran'ı atarken, Başbakan Elisabeth Borne'un görevine devam edeceği açıklandı. Macron'un genel olarak "tartışmalı" isimleri görevinden alarak, küçük çaplı bir kabine değişikliğini planladığı belirtildi.

Habere göre ayrıca, Avrupa Bakanı Clement Beaune görevden alınarak, OECD Baş Ekonomisti Laurence Boone bu göreve getirilecek.