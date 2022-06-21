Fransa Başbakanı'nın istifası Macron tarafından reddedildi

Fransa'da gerçekleştirilen 2. tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve grubunun mecliste salt çoğunluğu kaybetmesinin ardından, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne görevden ayrılmak istediğini belirterek, istifasını sunmuştu. Elizabeth Borne, sadece 35 gündür başbakanlık görevinde. Borne, 16 Mayıs'ta başbakan olarak görevlendirilmişti.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından bugün yapılan açıklamada, Emmanuel Macron'un Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un istifasını reddettiği, Macron'un hükümetin göreve devam etmesini istediği belirtildi.

Fransa’da düzenlenen genel seçimlerin ikinci turunda hükümet 30 yıldan bu yana ilk kez mecliste salt çoğunluğu sağlayamamıştı.