Fransa'da sandıklar açıldı: İlk sonuçlara göre Macron mecliste salt çoğunluğu yakalayamadı

Fransa’da genel seçimlerin bugün düzenlenen ikinci turunda sandıklar açıldı. İlk sonuçlara göre, mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ittifakı Ensemble (Birlikte) Ulusal Meclis’teki salt çoğunluğu sağlayamadı. Macron'un ittifakının 200 ila 260 arasında koltuk alması bekleniyor.

577 sandalyeli Ulusal Meclis'te bulunacak milletvekillerini belirlemek için düzenlenen oylama bugün yerel saatle 08.00’de başladı. Ülkede yaklaşık 48,7 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

Ifop, OpinionWay, Elabe ve Ipsos tarafından yayınlanan ilk sonuçlara göre, Jean Luc Melenchon'un liderliğindeki LFI, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Fransız Komünist Partisi’nden (PCF) oluşan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakının 149-200 arası sandalye kazanması bekleniyor.

Öte yandan aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Cephe’ninse ilk sonuçlara göre 80-100 arası sandalye kazanması bekleniyor.