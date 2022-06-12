Fransa'da seçimler başa baş gidiyor: Melenchon'un ittifakı az farkla önde

Fransa’da genel seçimin ilk turunda Boyun Eğmeyen Fransa Partisi'nden (LFİ) Jean-Luc Melenchon'un liderliğinde kurulan Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği (Nupes) ittifakı ilk sayım sonuçlarına göre oyların yüzde 25,6’sını alarak seçimi önde götürüyor.

France24'ün Ipsos/Sopra-Steria verilerine dayandırdığı haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un liderliğindeki Ensemble (Birlikte) ittifakı ise ilk sonuçlara göre oyların yüzde 25,2'sini alarak Nupes'un ardından ikinci sırada.

Fransa'daki yaklaşık 48,7 milyon seçmen, milletvekili seçimlerinin ilk turu için sandık başına gitti. Halk, 6 bin 293 aday arasından Ulusal Meclis'te görev yapacak 577 milletvekilini seçmek için oy kullanırken, yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi bazı kentlerde 18.00'de, bazı kentlerde ise saat 20.00'de sona erdi.

Kafa kafaya giden seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turda Macron'un rakibi olan aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN) ise sandık çıkış anketlerine göre oyların yüzde 19,3'ünü almış gözüküyor.

Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Fransa anakarasında (denizaşırı bölgeler hariç) yerel saatle 17.00 ile seçime katılım oranının yüzde 39,4 olduğu belirtildi. Söz konusu katılım oranı son 20 yılda genel seçimlerin ilk turuna en düşük katılım oranı olarak kayıtlara geçerken, bu oran 2017'de aynı saatte yüzde 40,75 olarak bildirilmişti.

Seçimlerde başarısız olan bakanlar istifa edecek

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ve kabinedeki 14 bakanın aday olduğu genel seçim yarışında, milletvekili seçilemeyen başbakan ve bakanlar kabineden istifa edecekler.

Seçimlerin ilk turunda salt çoğunluğun sağlanamaması halinde, 19 Haziran’da seçimin ikinci turu düzenlenecek. Seçim bölgesinde oyların yüzde 50'sinden fazlasını kazanan milletvekili adayları ilk turda seçimi kazanırken, yüzde 50’nin altında kalan ve oyların en az yüzde 12,5’ini alan en fazla 4 milletvekili adayı ise kendi bölgelerinde ikinci turda yarışacak.