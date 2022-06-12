Fransa'da halk parlamento seçimleri için sandık başında

Fransa'da Nisan ayında gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından, halk bu sefer de parlamento seçimleri için sandık başına geçti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci kez seçilen Emmanuel Macron'a olan desteğin, parlamento seçimlerinde düşmesi bekleniyor.

Anketlere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron parlamentoda salt çoğunluğu elde edemeyebilir. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde sol partiler içerisinde kurulamayan bloğun, parlamento seçimlerinde kurulmasının dengeleri değiştirebileceği ifade ediliyor. Ayrıca aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisinin de yükselişe geçebileceği belirtilmekte.

France 24'ün haberine göre, Macron'un koalisyonu "Ensemble"ın ilk turda oldukça zayıf bir performans göstermesi beklenirken, rekor sayıda seçmenin çekimser oy kullanacağı öngörülüyor. Fransa'da halkın en büyük sorunu artan yaşam maliyetleri olarak öne çıkıyor.

Macron'un başta emeklilik olmak üzere sosyal harcamalarda hayata geçirmek istediği kesintilerin ve "reformların" sonucunun parlamento seçimlerine göre şekilleneceği söylendi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen ardından yapılan ilk anketlerde, Macron'un parlamentoda çoğunluğu elde etme yolunda olduğunu gösteriyordu. Ancak cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana Macron'a olan destek ciddi ölçüde düştü.