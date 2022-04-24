Fransa'da sandık çıkış anketlerine göre Macron yeniden Cumhurbaşkanı seçildi

Fransa’da sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oyların yüzde 57,60‘ını alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 17.00 itibariyle seçime katılım oranının yüzde 63,23 olduğu belirtildi. Söz konusu katılım oranı 2017’de düzenlenen seçimdeki aynı döneme kıyasla 2 puan düşüş gösterdi.

Fransa’da halk, yerel saatle 08.00'de mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı aday Marine Le Pen’in yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy vermek için sandık başına gitti.

Oy verme işlemleri birçok kentte yerel saatle 19.00'da, bazı kentlerde ise 20.00'de sona erecek.

Fransa’da bir önceki cumhurbaşkanlığı seçiminin aynı dönemine kıyasla 2 puan düşüş gösteren katılım oranı, 2017’de ise yüzde 65,30 olmuştu. Fransa'nın önde gelen anket şirketleri İpsos ve İfop, gün sonunda seçime muhtemel katılım oranını yüzde 72 olacağını tahmin etti.

Macron ilk turda oyların yüzde 27,6’sını almıştı. (İHA)