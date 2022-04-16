Fransa'da Macron ve Le Pen arasında seçim yapmaya zorlanan halk eylemde

Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde yarışacak tek adayların Marine Le Pen ve Emanuel Macron olmasına itiraz eden binlerce kişi bugün sokaklara çıktı.
Paris'in merkezinde binlerce insan, aşırı sağ karşıtı sloganlar atarak Place de la République'ye yürümeye çalıştı. Eyleme polis biber gazıyla saldırdı. Kentteki eylemde 10 bine yakın kişinin toplandığı belirtiliyor.
Seçimin ilk turunda Le Pen yüzde 23,1, Macron yüzde 27,85 oy almıştı.
Rennes Eyaleti'ndeyse, Emmanuel Macron ve Marine Le Pen'e karşı yapılacak eylem yasaklandı. Belediye meydanında barikatlar kurulurken polis tazyikli su ve biber gazıyla toplanan halka saldırdı.