Fransa'da protestolar büyüyor: Macron Almanya ziyaretini erteledi

Fransa'da Nael M. isimli Cezayirli gencin polisin ateş açması sonucu öldürülmesinin ardından ülkenin birçok yerinde protestolar düzenleniyor.
Cumhurbaşkanı Macron, söz konusu eylemler sebebiyle 2-4 Temmuz'da Almanya'ya yapacağı ziyareti erteledi.
Ne olmuştu?
Polis, 27 Haziran'da Nantes'de 3 kişi bulunan ve sürücüsü "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışıyor.