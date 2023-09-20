Fransa'da 'Mısır Belgeleri'ni ortaya çıkaran gazeteciye gözaltı

Fransız gazeteci Arian Lavrilleux dün sabah "ulusal güvenlik sırlarının tehlikeye atılması" suçlamasıyla evinde gözaltına alındı. Fransız yayın kuruluşu Disclose için çalışan gazeteci, Fransa’nın Mısır’a sattığı silahlarla ilgili 2021 yılında yayımlanan Mısır Belgeleri’yle (Egypt Papers) gündeme gelmişti.

Yaptığı dosya haberlerle gündeme gelen Fransız yayın kuruluşu Disclose için çalışan gazeteci Arian Lavrilleux 19 Eylül sabahı saat 06.00’da Marsilya’daki evinde Fransız İç Güvenlik Genel Müdürlüğü’ne bağlı polisler tarafından sorgu hâkimi eşliğinde ulusal güvenlik sırlarının tehlikeye atılması ve koruma altındaki bir ajanın kimliğinin açığa çıkmasına sebep olabilecek bilgileri teşhir etme suçlamasıyla gözaltına alındı. Gazetecinin 10 saat boyunca sorgulandığı ve hala serbest bırakılmadığı belirtiliyor.

Disclose: Amaç Sirli operasyonunun ifşasını sağlayan kaynaklarımızı tespit etmek

Yayın kuruluşu Disclose, gazeteci Lavrilleux’nün gözaltına alınmasının ardından yaptığı basın açıklamasında "Disclose’a bağlı çalışan gazetecilere gözdağı vermek amacıyla yapılan ve kabul edilmesi mümkün olmayan bu bir dizi eylemin en sonuncusunun amacının açık" olduğunu belirtti. Disclose bu amacın Fransa işbirliğiyle "Mısır’a yapılan Sirli operasyonunun ifşa edilmesini sağlayan kaynaklarının tespit edilmesi" olduğuna dikkat çekti.

Disclose, Kasım 2021’de Fransız devletinin suç ortaklığıyla Mısır Cumhurbaşkanı Mareşal Sisi tarafından düzenlenen infazları belgelemek için yüzlerce "gizli savunma" belgesi yayınlamıştı.

4 yılda 5 kez ifadeye çağırma, hapis tehdidi ve gözaltı

2019’da kurulan Disclose için çalışan gazetecilere Fransa’nın uluslararası alandaki kirli çamaşırlarını teşhir etmeleri nedeniyle daha önce de hapis tehdidinde bulunulmuş, 3 gazeteci ifadeye çağrılmıştı.

Cumhuriyet Meydanı’na destek eylemi çağrısı

Lavrilleux’nün gözaltına alınması üzerine Sınır Tanımayan Gazeteciler, Uluslarası Af Örgütü gibi kuruluşlar gazeteciye ve çalıştığı basın kuruluşuna destek açıklamaları yayımladılar. Disclose ve Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü Paris’te Cumhuriyet Meydanı’nda bu akşam gazeteci için bir destek eylemi düzenleyecek.