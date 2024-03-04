Fransa'da kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı

Fransa'da kürtaj hakkının Fransız Anayasası'nda yer almasına ilişkin tek maddelik yasa tasarısı, parlamento üyelerinin tamamının bir araya geldiği Kongre'de kabul edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, kürtaj hakkına ilişkin yasa tasarısı, Kongre'de 72'ye karşı 780 oyla onaylandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Kongre'de onaylanan kürtaj hakkının anayasal güvence altına alınmasını sağlayan tasarıyı, Fransa'nın "gururu" ve "evrensel bir mesaj" olarak niteledi.

Yasanın kabul edilmesinin ardından başkentin simgelerinden Eyfel Kulesi'ne "Benim bedenim, benim tercihim" yazısı yansıtıldı.

Kürtaj hakkını anayasa tarafından güvence altına alan ilk ülke oldu

Ulusal Meclis ve Senato'da onaylanan yasa tasarının, anayasada bir değişiklik öngördüğü için Kongre'de oylamaya sunulması gerekiyordu.

Kürtaj hakkının, Fransız Anayasası'nda yer almasına ilişkin tek maddelik yasa tasarısı, 30 Ocak'ta Ulusal Meclis'te, 28 Şubat'ta da Senato'da kabul edilmişti.

Fransa'da kadınlar, hamileliğin 14. haftasına kadar yasal olarak kürtaj yaptırabiliyor. Tasarının onaylanmasıyla Fransa, "kürtaj hakkını anayasa tarafından güvence altına alan ilk ülke" oldu. (AA)