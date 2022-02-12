Fransa'da koronavirüs kısıtlamaları karşıtı eylem düzenlendi

Fransa Polis Teşkilatı, koronavirüs kısıtlamalarına karşı bugün “özgürlük konvoyu” protestosu için Paris’e girmeye çalışan yaklaşık 500 aracı durdurduğunu açıkladı. Kanada’daki “Özgürlük Konvoyu” eylemlerinden esinlendiği ifade edilen Fransa’nın çeşitli şehirlerinden yola çıkan sürücüler, Paris’e girmeden polis tarafından durduruldu. Polis, başkente doğru gelen yüzlerce araca müdahale edildiğini, 300'den fazla para cezası verildiğini ve kesici alet taşıdıkları iddiasıyla iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ülkede Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ne iki aydan daha kısa bir süre kalırken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümet protestoların büyümesinden endişeleniyor.

France 24’ün haberine göre, Fransa Başbakanı Jean Castex, grupların başkenti ablukaya almaya çalışması halinde sert karşılık verileceğini bildirdi. Castex ayrıca özgürlük kelimesinin "aşıya karşı saldırılarla" ilişkilendirilmemesi gerektiğini, "çünkü özgürlüğün diğerlerini zehirlemek olmadığını" belirtti.

Paris Polisi, protestolara hazırlık olarak binlerce memuru görevlendirirken, şehre girişlerde kontrol noktaları kurdu. Ayrıca zırhlı personel taşıyıcı araçlarının da görevlendirildiği belirtildi. Polis, bugün öğleden sonra Paris'te aşı karşıtı ve sarı yelekli göstericilerin düzenlediği iki sokak yürüyüşüneyse izin verildiğini açıkladı.