Fransa'da 'ışıkları söndür' kampanyası

Avrupa'yı kış mevsiminde etkisi altına alması beklenen enerji krizine karşı ülkelerin önlem planları ve kampanyaları devam ediyor. Fransa'da bugün yayımlanan gazetelerde elektrik tasarrufu kampanyasının afişleri yayımlandı.

Fransa Ticaret ve Sanayi Odası (CCI) tarafından hazırlanan afişlerde, "Aydınlığın ülkesinde ışıkları kapatmayı da biliriz" sloganı yer buldu. CCI'nın kampanyasında özellikle şirketlere hitap edilerek, "Birlikte hareket etmeliyiz; firma patronları ve girişimciler şirketlerinde enerji tasarrufu için harekete geçmeli" denildi.

Rusya'nın Ukrayna operasyonunun ardından ortaya çıkan enerji krizi Avrupa'yı etkisi altına aldı. Birçok Avrupa ülkesinin aksine ana enerji kaynağının fosil yakıtlar yerine nükleer enerji olduğu Fransa'daysa, nükleer santrallerdeki arızalar ve bakım-onarım çalışmaları sebebiyle kış aylarında enerji krizi yaşanması bekleniyor.

Ülkede kamu alanlarındaki aydınlatmalara ve elektrik kullanımlarına kısıtlamalar getirildi. Fransa hükümetinin olası kriz senaryosu içerisinde hanelerde ve iş yerlerinde düzenli elektrik kesintileri bulunduğu da belirtilmişti.