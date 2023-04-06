Fransa'da grev yapan işçilerin zorla çalıştırılmasına yönelik kararın yürütmesi durduruldu

Fransa'da Rouen İdari Mahkemesi'nin, Seine-Maritime Valiliği'nin, Gonfreville-l'Orcher rafinerisinde grev yapan işçileri zorla işe başlatma kararının yürütmesini durdurdu.

Mahkeme, valiliğin söz konusu kararının, "grev hakkının ciddi ve açıkça yasa dışı ihlali olduğuna" hükmetti.

Ayrıca Fransız devleti, mahkeme tarafından 2 bin avro para cezası ödemeye mahkum edildi.

Rafineri bünyesindeki Genel İş Sendikası (CGT), mahkeme kararının ardından akaryakıt sevkiyatlarını yeniden durdurduklarını açıkladı.

TotalEnergies'e ait Gonfreville-l'Orcher rafinerisindeki işçiler, hükümetin "emeklilik reformuna" tepki olarak greve gitmişti.

Seine-Maritime Valiliği de rafineride grev yapan işçiler için zorla işe başlatma kararı almıştı. (AA)