Fransa'da göçmen kampında çıkan yangında 1 kişi ölü bulundu

Fransa'nın Fresnes kentindeki göçmen kampında çıkan yangın sonrası bir kişi ölü bulundu.
Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, başkent Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesindeki Fresnes kentinde göçmenlerin kaldığı kampta yangın çıktı.
Olay yerinde 39 yaşındaki bir kadının cesedi bulunurken, kadının 33 yaşındaki kocası eşini öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alındı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kampta kalan 150 göçmen yangın nedeniyle tahliye edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)