Evin önünde 3 ceset bulunmuştu: 'Eşini ve çobanı öldürüp intihar etti'

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde dün bir evin önünde silahla vurulmuş 3 kişinin cesedi bulundu.

Değirmenoluğu köyünde silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine köye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bir evin önünde İ.G. ile eşi Ş.G. ve yanlarında çobanlık yapan Afganistan uyruklu bir kişinin cesediyle karşılaştı.

Silahla öldürüldükleri belirlenen 3 kişinin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Eleşkirt Devlet Hastanesi ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında İ.G.'nin, tartıştığı Afganistan uyruklu çoban ile eşi Ş.G.'yi silahla öldürdükten sonra intihar ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (AA)