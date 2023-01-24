Hakkari'de 31 yaşındaki kadın, evinde boğazı kesilmiş hâlde ölü bulundu

Hakkari'de, 31 yaşındaki iki çocuk annesi Muhbet.C., evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan çalışma kapsamında, Muhbet C.'nin eşi ve bir şüpheli gözaltına aldı.

DHA'nın haberine göre; bugün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Murat C., eşi Muhbet C'yi evde boğazı kesik halde bulduğunu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Muhbet C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise şüphe üzerine evde bulunan Murat C. ile bir kişiyi gözaltına aldı.

Muhbet C.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.