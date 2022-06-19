Fransa'da fırtına: 1 ölü, 5 yaralı

Fransa’nın Normandiya bölgesinde yer alan Calvados kentini fırtına vurdu. Deauville, Villers-sur-Mer, Ouistreham ve Trouville sahil beldelerinde etkili olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle, 1 kişi yaşamını yitirirken 5 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

Villers-sur-Mer Belediye Başkanı Thierry Granturco, ölü ve yaralı sayısını doğrulayarak, bazı evlerde hasar meydana geldiğini ifade etti. Granturco ayrıca, Deauville kıyılarında kaybolan bir kişiyi aramak için arama-kurtarma ekibi ve bir helikopter gönderildiğini belirtti. (İHA)