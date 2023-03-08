Fransa'da 'emeklilik reformu'na karşı grev ikinci gününde

Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören tartışmalı reforma karşı kamu çalışanları dahil çok sayıda işçi greve çıktı.

Genel İş Sendikası (CGT) dahil ülkenin en büyük sendikaları, çok sayıda sektörün katılımıyla ülke çapında greve giderek hükümetin tartışmalı emeklilik reformundan vazgeçmemesi durumunda ekonomiyi durma noktasına getirecekleri uyarısını yapıyor.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protesto düzenlendi.

Bir milyondan fazla kişi sokağa çıktı

Tasarı bu hafta parlamentoda görüşülmeye başlanırken dün ülke genelinde Ocak'tan bu yana en büyük grev düzenlendi. Fransa genelinde dün 1 milyon 280 bin kişinin sokağa çıkarak tasarıyı protesto ettiği bildirildi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde de Fransa'da ulaştırma, enerji ve belediye hizmetleri dahil olmak üzere farklı sektörlerde grevler sürüyor.

Çarşamba sabahı tren trafiği ve Paris metrosunda seferler dururken, demiryolları kurumu SNCF ülke genelinde her 3 yüksek hızlı trenden sadece 1'inin sefer yapmasının beklendiğini duyurdu. İspanya'ya demiryolu ulaşımı dururken İngiltere ve Belçika'ya yapılması planlanan bazı seferler de ertelendi.

Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndaki uçuşların beşte birinin, Orly Havalimanı'ndaki uçuşlarınsa üçte birinin iptal edildiği belirtildi.

CGT Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre TotalEnergies ve Esso Exxon rafinerilerindeki grevlere bağlı olarak grevin ikinci gününde de akaryakıt sevkıyatı durmuş durumda.

Paris'te atık toplayıcıları da greve bugün de devam kararı aldılar.

AP'nin haberine göre grevdeki işçiler ülkenin batısındaki Rouen ve Le Havre'daki limanlara erişime izin vermiyorlar.

Sendikalar Cumartesi günü için de ülke genelinde protesto gösterileri çağrısında bulundu.

Perşembe günü (yarın) ise gençlik örgütleri gelecekteki emeklilik haklarının budanmasına karşı sokağa çıkmaya hazırlanıyorlar.