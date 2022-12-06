Fransa'da elektrik sektörü sendikalarından grev çağrısı

Fransız basınındaki haberlere göre, Elektrik İletim Şebekesi (RTE) yönetimi ile sendikalar, sektör çalışanlarının maaş artışına yönelik talepte anlaşma sağlayamadı. Genel İş Sendikası'nın (CGT) bünyesindeki sendikalar, maaş artış taleplerinin karşılanması için RTE çalışanlarının bir günlük grev yapacağını duyurdu.

Sendikalar, RTE'den bu yılki enflasyonu ve primleri göz önünde bulundurarak, tüm çalışanların maaşlarında yaklaşık yüzde 7'lik artış yapmasını talep ediyor.

22 Kasım'dan bu yana anlaşmaya varamayan sendika temsilcileri ile RTE yetkilileri yarın son kez bir araya gelecek.

Bu arada Fransa basınındaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Moselle vilayetinde martta kapatılan Saint-Avold'daki kömür santrali elektrik üretimine yeniden başladı. Birçok nükleer santralin bakım nedeniyle kapalı olmasına bağlı enerji üretiminde düşüş yaşanan Fransa'da, hükümet, daha önce işletilmesini durdurduğu, Saint-Avold'daki kömür santralini tepkilere rağmen yeniden faaliye geçirmişti. (AA)