Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri başladı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da dahil olduğu 12 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için sandık başına gidildi.

Yaklaşık 67 milyon nüfuslu Fransa'da 48,7 milyon seçmen bulunuyor.

Anketlere göre, seçimin ilk turunda adaylardan Macron ile aşırı sağcı Marine Le Pen favori olarak görülüyor.

Hiçbir adayın yeterli çoğunluğu alamaması halinde 24 Nisan 2022’de ikinci tur yapılacak.

Seçimin ilk turunda en az yüzde 50 oy alan aday, cumhurbaşkanı olacak. Seçim ikinci tura kalırsa ilk turda en çok oy alan iki aday yarışacak.