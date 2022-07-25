Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle su kullanıma kısıtlama

Fransa’da aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle ülkenin 96 yerleşkesinin 88’inde su kullanımına kısıtlamalar getirildiği açıklandı.

BFM TV'nin haberine göre, ülkenin batısındaki Pei de la-Luar ve Poito-Garant bölgelerinde su eksikliği en ciddi şekilde hissedildiği, su kuraklığının nedeninin son birkaç haftadır devam eden anormal derecede kuru ve sıcak havalar, ayrıca kış mevsiminde az sayıdaki yağışlar olduğu ifade edildi.

Söz konusu önlemleri yılın bu mevsimi için "istisnai bir fenomen" olduğu belirtilen haberde, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşmesinin beklenmediği aktarıldı.