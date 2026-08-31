Fransa’da aşırı sağ yüzde 40’ı aştı: Le Pen ikinci turdaki tüm rakiplerini geçiyor

Fransa’da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde aşırı sağcı Ulusal Birlik’in (RN) adayı Marine Le Pen favori konumunu koruyor.

Kamuoyu araştırma şirketi Elabe’nin BFMTV ve La Tribune Dimanche için yaptığı son ankete göre Le Pen, ilk tur için oluşturulan farklı aday senaryolarında yüzde 34 ile yüzde 35,5 arasında oy alıyor.

Anketin dikkat çeken sonuçlarından biri de aşırı sağ partilerin toplam oy oranı oldu. Le Pen’in oylarına Eric Zemmour ve Nicolas Dupont-Aignan’ın destekleri eklendiğinde aşırı sağ blok yüzde 40 sınırını geçiyor.

La Tribune Dimanche, Elabe’nin beş yıl önce yaptığı benzer bir araştırmada aşırı sağın toplam oyunun yüzde 33 civarında olduğunu hatırlattı. O dönem Le Pen yüzde 19, Zemmour ise yüzde 8 seviyesinde görünüyordu.

Le Pen bütün ikinci tur senaryolarında kazanıyor

Araştırmada ikinci tur için dört farklı eşleşme de test edildi.

Le Pen’e karşı en güçlü sonucu eski Başbakan Édouard Philippe alıyor. Ancak Philippe de Le Pen’i geçemiyor. Bu senaryoda Le Pen yüzde 52,5, Philippe yüzde 47,5 oy alıyor.

Le Pen ile eski Başbakan Gabriel Attal’ın karşı karşıya geldiği senaryoda sonuç yüzde 57’ye karşı yüzde 43.

Place Publique (Kamusal Alan) lideri Raphaël Glucksmann da Le Pen karşısında yüzde 43’te kalırken Le Pen yine yüzde 57’ye ulaşıyor.

Farkın en fazla açıldığı senaryo ise Jean-Luc Mélenchon ile Le Pen arasındaki yarış. Ankete göre Le Pen yüzde 69,5, Mélenchon ise yüzde 30,5 oy alıyor.

Le Pen’in Philippe karşısındaki desteği temmuz ayındaki ankete kıyasla yarım puan, Attal karşısındaki desteği 3 puan, Mélenchon karşısındaki desteği ise 2 puan arttı. Glucksmann karşısındaki desteği ise 1,5 puan geriledi.

Philippe ikinci sıra için öne çıkıyor

İlk turda Le Pen’in ardından gelen isimler, merkez ve merkez soldan hangi adayların yarışacağına göre değişiyor.

Emmanuel Macron’un oluşturduğu merkez blokun tek adayı olarak Édouard Philippe’in yarışması durumunda eski başbakan yüzde 17 oy alıyor. Jean-Luc Mélenchon yüzde 14, Raphaël Glucksmann ise yüzde 11,5 seviyesinde kalıyor.

Gabriel Attal’ın merkez blokun adayı olduğu senaryoda ise Glucksmann’ın oyu yüzde 14’e çıkıyor. Böylece Glucksmann ile Mélenchon ikinci sıra için başa baş hale gelirken Attal yüzde 12 civarında kalıyor.

La Tribune Dimanche’a göre Philippe, Attal ve Cumhuriyetçiler'in adayı Bruno Retailleau’nun aynı anda yarıştığı senaryo dışında yüzde 17 ile yüzde 20,5 arasında değişen oy oranıyla Le Pen’in ardından en güçlü aday konumunda bulunuyor.

Cumhuriyetçiler lideri Retailleau ise senaryoya göre yüzde 6 ile yüzde 9,5 arasında oy alıyor. Eric Zemmour yaklaşık yüzde 4, Yeşiller’den Marine Tondelier ile Fransız Komünist Partisi Ulusal Sekreteri Fabien Roussel ise yüzde 3-4 seviyesinde.

Le Pen mahkûm edildi ancak aday olabiliyor

Anket sonuçları, Le Pen’in Avrupa Parlamentosu fonlarının kötüye kullanılması davasında aldığı mahkûmiyet kararının ardından geldi.

Paris İstinaf Mahkemesi 7 Temmuz’da Le Pen’i üç yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezanın iki yılı ertelenirken bir yılının elektronik kelepçeyle infazına karar verildi. Mahkeme ayrıca 100 bin avro para cezası ve 45 ay seçilme yasağı verdi; bu sürenin 30 ayı ertelendi.

Ancak 15 aylık kesin seçilme yasağının, ilk derece kararının verildiği 31 Mart 2025’ten itibaren uygulanmış sayılması nedeniyle Le Pen’in 2027 seçimlerine adaylığının önünde mevcut durumda hukuki bir engel bulunmuyor. Le Pen de kararın ardından cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklamıştı.

Le Pen kararı temyiz ederek Fransa’nın en yüksek temyiz merciine taşıdı.

Elabe araştırması 26-28 Ağustos tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirildi. İkinci tur tercihleri için kullanılan örneklem 18 yaş ve üzeri 1378 kayıtlı seçmenden oluşurken araştırmada kota yöntemi uygulandı. Açıklanan hata payı yaklaşık 1,1 ile 3,1 puan arasında değişiyor.

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