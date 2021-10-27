Fransa'da 7 cami ve dernek daha kapatılacak

Fransa'da bu yılın sonuna kadar 7 cami ve derneğin daha "radikal İslamcılığı" savunduğu gerekçesiyle kapatılacağı bildirildi.

Euronwes Türkçe'de yer alan habere göre İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yaptığı açıklamada, Allonnes kentindeki bir caminin "radikal İslam'ı" savunduğu gerekçesiyle 6 aylığına kapatılması kararından memnun olduğunu aktardı.

Caminin yöneticilerinin banka hesaplarına da el konulduğu ifade eden Darmanin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un göreve başlamasından bu yana 13 derneğin kapatıldığı bilgisini paylaştı.

Darmanin, yıl sonuna kadar 7 cami ve derneğin daha "nefreti" yaydığı ve "radikal İslamcılığı" savunduğu gerekçesiyle kapatılacağını belirtti.

Ülkedeki 2 bin 500 camiden 92'sine yapılan denetlemelerin sonucunda 21'inin kapatıldığını ifade eden Darmanin, Eylül 2020'den bu yana 36 bin yabancının, kamu düzenini tehdit ettiği gerekçesiyle oturum izinlerinin iptal edildiğini kaydetti.

Sarthe Valiliğinden 25 Ekim'de yapılan açıklamada, Allonnes'da 300 kişilik cemaate sahip caminin "radikal İslam'ı savunduğu" gerekçesiyle 6 ay kapatıldığı ifade edilmişti. Caminin yöneticilerinin ülkede düzenlenen terör saldırılarını meşrulaştırdığı aktarılmıştı.

Fransa, Avrupa'da Müslümanların en fazla yaşadığı ülkeler arasında ilk sırada. Fransa'da çoğu kuzey Afrika kökenli 5 milyonun üzerinde Müslümanın yaşadığı tahmin ediliyor.