Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesi sonrası protestolar büyüyor: 150 gözaltı

Fransa’nın başkenti Paris’in banliyösü Nanterre'de 17 yaşındaki bir gencin trafik polisinin dur ihtarına uymamasının ardından polis tarafından öldürülmesi sonrası Salı günü başlayan gösteriler sürüyor.

Paris'in banliyölerinde başlayan gösteriler başka kentlere de yayılırken, dün geceki protestolarda 150 kişi gözaltına alındı.

Polis tarafından açılan ateşle öldürülen, adı Nahel M. olarak açıklanan 17 yaşındaki gencin annesi, kaybettiği tek çocuğu için bugün bir yürüyüş çağrısında bulundu.

Dün Paris ve Toulouse, Dijon ve Lyon gibi çevre kentlerde yapılan gösterilerde gençler ile polis arasında çatışmalar yaşandı, bazı araçlar ateşe verildi.

İçişleri Bakanı Gérald Darmanin Paris ve banliyölerine 2 bin polisin konuşlandırıldığını, dün gece 150 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Paris'in işçi mahalleleri olarak bilinen 18. ve 19. bölgelerinde polis barikat kurup çöpleri ateşe veren göstericilere karşı plastik mermi kullandı.

Göğsünden vurulan Nahel M.'yi öldüren polis cinayet suçlamasıyla gözaltına alınmış, Le Monde'a göre ilk ifadesinde, Nahel M.'nin kendilerine zarar vermek amacıyla aracını üzerlerine sürdüğünü ileri sürmüştü. Ancak, internette yayımlanan ve Fransız haber ajansı AFP'nin teyit ettiği görüntüler polisi yalanlıyor.

Nahel M.'nin ailesinin avukatı Yassine Bouzrou da polis hakkında yanlış ifade vermekten ayrıca suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Bir komşusu, Nahel M'nin ailesinin Cezayir asıllı olduğunu söyledi.

Nahel M., Fransa'da bu yıl trafik polisinin dur ihtarına uymamasının ardından öldürülen ikinci kişi oldu.

Fransa'da geçen yıl bu şekilde 13 kişi öldürülmüştü. Reuters haber ajansının araştırmasında, Fransa'da 2017'den bu yana bu şekilde öldürülenlerin çoğunu siyah ya da Arap oldukları tespit edilmişti.