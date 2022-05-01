Fransa’da 1 Mayıs yürüyüşlerine 210 bin kişi katıldı 

Fransa'da tarihte ilk kez cumhurbaşkanlığı seçiminden bir hafta sonra kutlanan 1 Mayıs yürüyüşleri büyük bir katılımla gerçekleşti. 1 Mayıs yürüyüşlerine Fransa'nın en büyük sendikası CGT'ye (Confédération générale du travail/ Genel İş Sendikası) göre 210 bin kişi katıldı. Paris’te ise gösterilere 25 bin kişi katıldı.

Sendikaların öne çıkan taleplerinde Macron hükümetinin emeklilik yasasına karşı mücadele etme çağrısı yer aldı.

CGT başkanı Philippe Martinez emeklilik yasasına karşı ve Fransa’da artan hayat pahalılığı sonucu maaşların yetersizliği için sokağa çıktıklarını belirtti.

Lise ve üniversitelilerin de yoğun katılım gösterdiği yürüyüşte öğrenci sendikaları yurtların artırılması, sınav sisteminin yeniden düzenlenmesi, üniversitelerde aşırı sağa karşı mücadele etme çağrısıyla sokağa çıktılar.

1 Mayıs'a katılan komünist ve sosyalist partiler ise yaşam pahalılığına ve emperyalist savaş karşıtlığına dikkat çektiler. "Emperyalist savaşa karşı umut mücadelede”, “Hastanelerden ve üniversitelerden sermayeyi kov” gibi sloganlar öne çıktı.

Paris’te polisin göstericilere saldırması sonucu ise birçok örgüt ve sendika buluşma noktasına ulaşmakta zorluk çekti, bazı örgütler gaz ve duman nedeniyle alanı terk etmek zorunda kaldı.