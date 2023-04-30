Fransa'da 1 Mayıs gösterilerinde istihbarat için dron kullanılması talimatı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, emniyet müdürlerine 1 Mayıs'ta ülke çapında düzenlenecek kitlesel gösterilerde istihbarat amacıyla dron kullanılması talimatı gönderdi.

Le Figaro'nun haberine göre, İçişleri Bakanı, emniyet amirlerinden gösterilerde hazır bulunmalarını ve kolluk kuvvetleri ile sendikalar arasında "yaşanacak olası gerginlikleri yatıştırmak" için irtibatta olmalarını istedi.

Emeklilik yaşının 2 yıl uzatılmasının da protesto edileceği yarınki gösterilerde 5 bini başkent Paris'te olmak üzere ülke çapında 12 bin polis görev yapacak.

Ülkede 19 Nisan'da protestolara neden olmasına rağmen güvenlik güçlerinin eylemlerde dron kullanmasına izin veren kararname yayımlandı.

Fransa'da 2022'de kabul edilen Güvenlik Yasası kapsamında gösterilerde dron kullanılmasına izin verilse de karar protestolara yol açtığı için bir süre askıya alınmıştı.

Emeklilik reformu

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşandı.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

Söz konusu tasarı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. (AA)