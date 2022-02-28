Fransa ve ABD'den vatandaşlarına Rusya'dan ayrılma çağrısı

Fransa ve ABD, Rusya'da bulunan vatandaşlarının ülkeyi terk etmelerini istedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Rusya’da bulunan vatandaşlarına ülkeyi "derhal" terk etmeleri çağrısında bulundu. Fransa, birçok ülkenin hava sahasını kapatması nedeniyle vatandaşlarının Rusya'yı terk etmesi gerektiğini açıkladı.

ABD'nin Rusya Büyükelçiliği, Rusya'ya uçuşların iptal edilmesi ve birçok ülkenin hava sahalarını Rusya'ya kapatmasından ötürü ABD vatandaşlarının ülkeden "derhal ayrılmaları gerektiğini" belirtti.