Fransa, Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliği için BMGK'yi acil toplantıya çağırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı nedeniyle Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinden derin endişe duyduğunu ifade ederek ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdığını belirtti.

Elysee Sarayından yapılan yazılı açıklamada, "Macron'un Rus kuvvetlerinin nükleer tesislerine yönelik saldırının her türlüsünü şiddetle kınadığı" kaydedildi.

"Ukrayna'daki yetkililerin nükleer tesislerin kontrolü sağlaması için Rusya'nın 'yasa dışı ve tehlikeli' askeri eylemlerine son vermesi gerektiği" söylenen açıklamada, Macron'un Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile telefonda görüştüğü de aktarıldı. Açıklamada, Macron'un Grossi'nin Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliği konusundaki çabalarını desteklediği kaydedildi.

Fransa'nın ortaklarıyla gelecek saatlerde Ukrayna'daki 5 nükleer tesisin güvenliği konusunda UAEA'nın kriterleri doğrultusunda somut önlemler önereceği ifade edilen açıklamada, Rusya ve Ukrayna'nın bu temelde anlaşma yapması ve nükleer tesislerin güvenliğini sağlaması gerektiği belirtildi.