Fransa Rus uçaklarına hava sahasını kapatıyor

Fransa Rus uçaklarına hava sahasını kapatma kararı aldı.

Fransa Ulaştırma Bakanı Jean-Baptiste Djebbari Twitter'dan yaptığı açıklamada ülkesinin bu akşamdan itibaren Rus uçakları ve havayollarına hava sahasını kapatacağını duyurdu. Bakan Djebbari "Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline Avrupa tam birlik içinde karşılık veriyor" dedi.

Öte yandan Norveç de ülkesinin hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı. Norveç Dışişleri Bakanı, pazar günü haber ajansı NTB'ye verdiği demeçte, ülkesinin, Donbass operasyonu sonrası hava sahasını Rus hava trafiğine kapatmaya karar verdiğini söyledi.

Avrupa'da Rusya'ya hava sahasını kapatma kararı alan ülkelere Fransa ve Norveç'in yanısıra Almanya, İsveç, Finlandiya, Danimarka, İzlanda, İtalya ve Hollanda da eklendi.