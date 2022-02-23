Fransa Maliye Bakanı'ndan Ukrayna açıklaması: 'İşgal' kelimesi doğru değil

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sputnik’te yer alan habere göre, BFM TV'ye mülakat veren Le Maire, "Sözlerinizi tartmalısınız. İşgalin, bu durum (Ukrayna) için doğru kelime olmadığını düşünüyorum. (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'in bundan sonra hangi adımları atacağını önümüzdeki saatler, günler veya haftalar içinde göreceğiz. Ancak şu anda olan şey, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne tecavüz etme ve uluslararası anlaşmalara şüphe düşürme girişimidir" dedi.

Le Maire, ayrıca AB maliye bakanlarının önümüzdeki Cuma günü Rusya'ya yönelik ilave yaptırımlar üzerinde çalışmak için bir araya geleceğini belirtti.