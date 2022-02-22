Rusya Parlamentosu, yurt dışına asker gönderilmesini onayladı

Rusya Federasyon Konseyi’nde, Putin’in Rusya askerinin yurt dışında görevlendirilmesine izin veren başvurusu görüşüldü.

Görüşme sonrasında oylanan başvuru, 153 senatörün oyuyla kabul edildi.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Federasyon Konseyi, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin Rusya Federasyonu toprakları dışında kullanılması için uluslararası hukukun genel kabul görmüş ilke ve kuralları temelinde, Rusya Devlet Başkanı’na onay vermeye karar verir.”

Ayrıca Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin oluşumları, toplam asker sayısı, faaliyet alanları, görevleri, Rusya Federasyonu toprakları dışında kalma sürelerinin anayasaya göre devlet başkanı tarafından belirleneceği kaydedildi.