Fransa Maliye Bakanı'ndan halka çağrı: Enerji tüketimimiz için çaba göstermeliyiz

Fransa Maliye ve Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Fransa halkının enerji fiyatlarıyla başa çıkmak için tüketim konusunda daha fazla dikkatli olması gerektiğini söyledi.

BFM TV'de konuşan Bruno Le Maire, "Bugün hiçbir Avrupa ülkesi, yurttaşlarını enerji fiyatlarındaki artışa karşı korumak için Fransa kadar çaba göstermedi" dedi.

Le Maire, Fransa'nın doğalgaz fiyatlarını sabitlediğini, başlangıçta Haziran 2022'ye kadar devam edecek uygulamanın 2022 yılının sonuna kadar uzatıldığını söyledi. Le Maire, gaz fiyatlarının keskin bir şekilde artması sebebiyle, bu kararın maliyetinin Fransa'ya yaklaşık 10 milyar avro olacağını sözlerine ekledi.

Le Maire, "Birlikte ne kadar enerji tükettiğimize çok daha fazla dikkat etmemiz gerekecek" ifadesini kullandı.