Fransa İçişleri Bakanı patronlardan işçilerin maaşlarını artırmalarını talep etti

Birçok meslek grubunun bugün maaş artışı talebiyle greve gittiği Fransa'da RTL kanalına açıklama yapan Fransa’da İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransa’da bir maaş sorunu olduğunu ifade etti.

Maaşların fiyatların yükseldiği oranda artmadığına dikkati çeken Darmanin, işverenlerden çalışanlarının maaşlarını artırmasını istedi.

Darmanin okullarda uzun kıyafet giymesini "İslamcı bir saldırı" olarak niteledi. Bakan Darmanin, "Bu sadece bir gençlik krizi değildir, bizim değer sistemimize ve laikliğe saldırıdır" yorumunda bulundu.

Fransa'da çok sayıda meslek mensubu greve gitti

Fransa genelinde çok sayıda meslek mensubu maaş artışı talebiyle greve gitti. Farklı sendikaların çağrısıyla toplu ulaşım, eğitim, sağlık dahil çok sayıda meslek grubu grev ilan ederek, enflasyon oranıyla uyumlu maaş artışı talep ediyor.

Fransa'nın demir yolu işletmecisi SNCF işçilerinin greve katılımıyla tren seferlerinde aksamalar nedeniyle ulaşım, eğitim, sağlık başta olmak üzere birçok sektörde ciddi aksamalar öngörülüyor.

SNCF işçileri, yeni personel alımı talep ederken, eylül sonundan bu yana grevdeki akaryakıt işçileri kazançlarına "muadil ödeme" talep ediyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te 16 Ekim'de hayat pahalılığına karşı bir gösteri yapılmıştı. Organizatörlere göre protestoda, 140 bin kişi yürümüştü. (AA)