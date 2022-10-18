Fransa'da grev dalgası büyüyor

Fransa'da farklı sendikaların çağrısıyla toplu ulaşım, eğitim, sağlık dahil çok sayıda meslek grubu grev ilan ederek, enflasyon oranıyla uyumlu maaş artışı talep ediyor.

Fransa'nın demir yolu işletmecisi SNCF işçilerinin greve katılım birçok alanda hayatı durdurmuş oldu. SNCF işçileri, yeni personel alımı talep ederken, eylül sonundan bu yana grevdeki akaryakıt işçileri kazançlarına "muadil ödeme" talep ediyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te 16 Ekim'de hayat pahalılığına karşı eylem yapılmıştı. Eyleme 140 bin kişi katılmıştı. (AA)