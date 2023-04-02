Fransa Futbol Federasyonu Müslüman oyuncuların maçta oruç açmasını yasakladı

Fransa Futbol Federasyonu (FFF) tüm futbol yetkililerine, Ramazan'da oruç tutan futbolcuların maç sırasında oyunu bırakarak iftar açmalarının yasak olduğunu hatırlatan bir e-posta gönderdi.

Fransa'da Ligue 1, Müslüman futbolcuların Ramazan ayı boyunca oruçlarını açabilmeleri için maçlara ara verirken, Fransa Futbol Federasyonu ve Eric Borghini başkanlığındaki Federal Hakemler Komisyonu ise tersi yönde karar aldığını duyurdu.

Federal Hakemler Komisyonuna (CFA) dün bir elektronik posta gönderen federasyon, Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmemesini istedi. Elektronik postada, federasyon tüzüğünün 1. maddesindeki "Futbol, oyuncularının siyasi, dini, ideolojik veya sendikal düşüncelerini dikkate almaz. Herkes için bağlayıcı bu ilkeye saygı gösterilmesini sağlamak tüm tarafların sorumluluğundadır" ifadesi yer aldı. Bu hükümlere aykırı davrananların ceza alabileceği uyarısında bulunuldu.

2018'de Tunuslu futbolcuların Dünya Kupası hazırlık maçlarında oruçlarını açmak için "sakatlık numarası" yaptığı belirtilmişti. Tunus Milli Takımı'nın kalecisi Mouez Hassen, Türkiye ve Portekiz ile oynanan hazırlık maçlarının ikinci yarısında sakatlık numarası yaparak oyunu durdurmuştu.

Elektronik postanın detaylarının basında yer almasının ardından başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlarda yasağa tepki gösterildi. Öte yandan, Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünün (INSEE) raporuna göre, ülkedeki nüfusun yüzde 10'unun Müslümanlardan oluşuyor.

İngiltere'de, Premier Lig ve alt liglerdeki karşılaşmalar esnasında hakemlerin oyunun durakladığı anlarda futbolculara oruçlarını açmaları için süre tanıyacağı duyurulmuştu.