Fransa enerji krizinin ortasında nükleer reaktörlerinin yüzde 50'sini kapattı

Avrupa'da eneji krizi, tedarik zincirindeki aksamalar ve Rusya'ya dönük yaptırımların gölgesinde şiddetlenirken Fransa, arıza veya bakım nedeniyle 56 atom reaktöründen 28'ini kapattığını açıkladı.

Fransa menşeli RTE'nin haberine göre büyük oranda kamuya ait olan Electricite de France (EDF) tarafından işletilen bin 300 megavatlık Golfech-2 reaktörü bakım için Cuma günü kapatıldı.

Kontroller ve onarımlarla yakıt ikmali ve düzenli bakım için planlı durdurmaların, Fransız nükleer üretimini 10 yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesine düşürdüğü bildiriliyor.

Nükleer enerji, Fransa'daki elektrik üretiminin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor. 2022'de Fransa'da günlük elektrik fiyatları, elektrik üretiminde büyük oranda gaz ve kömüre bel bağlayan Almanya'dan ortalama yüzde 30 daha yüksek seyretti.