Fransa Dünya Kupası finalini kaybetti, sokaklar karıştı: 227 gözaltı

Le Figaro'nun Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in açıklamalarına dayandırdığı habere göre, Fransa'nın Katar'daki Dünya Kupası finalini kaybetmesi sonrası başkent Paris başta olmak üzere birçok kentte sokaklar karıştı. 47'si Paris'te, 227 kişi gözaltına alındı.

Paris'in en işlek caddesi Şanzelize'de havai fişek ve şişeler fırlatan kalabalıksa göz yaşartıcı gazla dağıtıldı. Nice, Lyon, Bordeaux, Roubaix dahil birçok kentte de benzeri olaylar yaşandı. Bazı kentlerde belediye başkanları, olaylar sırasında mağaza ve caddelere zarar verildiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Fransa'nın Dünya Kupası yarı final maçında Fas'ı mağlup etmesinin akabinde ülkede çok sayıda kentte aşırı sağcılar sokaklarda şiddete başvurmuştu. Final maçında yeni şiddet olaylarının yaşanmaması için 2 bin 750'si Paris'te olmak üzere ülke genelinde toplam 14 bin polis ve jandarma görevlendirilmişti. (AA)