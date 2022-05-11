Fransa Dışişleri Bakanı ve oğlu Mali'de ifade vermeye çağrıldı

Mali'nin başkenti Bamako'da Yüksek Mahkeme, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ve oğlu Thomas Le Drian'ı "kamu malına zarar verme ve diğer suçlamalar" sebebiyle 20 Haziran'da ifadeye çağırdı. Mahkeme celbinin 20 Nisan tarihine ait olduğu bildirilirken, basınla bugün paylaşıldığı belirtildi.

Mali Yüksek Mahkemesi Sorgu Hakimi Mahamadou Bello Dicko, sivil toplum kuruluşu Maliko ve diğer örgütlerin başvurularını değerlendirerek Le Drian ve oğlunu ifadeye çağırdı. Yapılan başvurunun sebebininse, Mali devletine ait biyometrik pasaport üretimi için Fransız bir şirketle varılan anlaşmanın ihaleye çıkmadan yapılması olduğu belirtildi.

Le Drian'a yönelik suçlamaların, François Hollande hükümetinde Savunma Bakanlığı yaptığı döneme ait olduğu söylendi. Le Drian ve oğlunun, sadece Mali'de değil başka Afrika ülkelerinde ve Ortadoğu'da da benzer yöntemlerle Fransız şirketler üzerinden kâr elde ettiği iddia ediliyor.