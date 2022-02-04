Fransa Cumhurbaşkanı Macron Moskova ve Ukrayna’yı ziyaret edecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için 7 Şubat’ta Moskova’yı ziyaret edecek. 8 Şubat’ta ise Ukrayna’yı ziyaret ederek Vladimir Zelensky ile görüşecek.

Macron’un ofisinden yapılan açıklamada, Rusya ve Ukrayna liderleriyle görüşecek olan Macron, iki ülke arasındaki gerilimi azaltacak bir yol bulmayı hedefliyor.

Dün yapılan açıklamada Macron’un hem Rus hem de Ukraynalı liderlerle telefon görüşmeleri yaptığı belirtilmişti.

Açıklamada, Macron’un, Avrupa’daki gerilimi azaltacak ve kıtada güvenliği garanti edecek stratejik dengeye ulaşmak için görüşmelerin öneminin altını çizdiği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm bulmak için Rusya'ya gidebileceğini söylemişti.