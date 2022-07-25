Fransa Bisiklet Turu'nda şampiyon Jonas Vingegaard oldu

1903'ten beri düzenlenen ve 109. kez sarı mayonun sahibini bulduğu Fransa Bisiklet Turu’nun (Tour de France) Paris La Defense Arena- Paris Champs-Elysees arasında koşulan 115,6 kilometre uzunluğundaki 21. ve son etabını Alpecin-Deceuninck takımından 24 yaşındaki Belçikalı bisikletçi Jasper Philipsen kazandı.

Sprint finişte, Team Bike Exchange Jayco takımından Hollandalı bisikletçi Dylan Groenewegen ikinci sırayı alırken, Intermarchee-Wanty-Gobert-Materiaux takımından Norveçli Alexander Kristoff üçüncü sırayı elde etti.

Vingegaard şampiyon oldu

Le Tour'un genel klasmanında Jumbo-Visma takımından Danimarkalı Jonas Vingegaard 79 saat 33 dakika 20 saniyelik derecesiyle şampiyon olarak sarı mayoyu kazanırken, "Dağların Kralı" klasmanında da ilk sırayı elde etti.

Jumbo-Visma takımından Belçikalı Wout van Aert Sprint klasmanında ilk sırayı elde ederek yeşil mayoyu kazanırken, Jumbo-Visma takımı toplam altı etap galibiyeti elde etti.

Son iki yılın genel klasman şampiyonu UAE Team Emirates takımından 23 yaşındaki Sloven bisikletçi Tadej Pogacar ise Vingegaard’ın 2 dakika 43 saniye gerisinde genel klasmanı ikinci sırada tamamladı. Pogacar gençler klasmanında da ilk sırayı alarak beyaz mayonun sahibi oldu.

Ineos Grenadiers takımından 36 yaşındaki Galli bisikletçi Geraint Thomas ise 7 dakika 22 saniyelik farkla genel klasman üçüncüsü oldu.