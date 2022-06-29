Fransa Başbakanı'ndan 'kalabalıkta maske takın' çağrısı

Fransa'da geçen hafta Covid-19 vakalarında yaşanan sert artış nedeniyle kalabalık alanlarda maske takılması çağrısı yapıldı.

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Fransa'da dün sağlık yetkililerinin son bir haftada Covid-19 vaka sayısında sert artış yaşandığını açıklamasının ardından Başbakan Elisabeth Borne kalabalık alanlarda maske takılması çağrısında bulundu.

Ülkede Salı günü yayınlanan verilere göre önceki haftaya göre vaka sayısında yüzde 54 artış yaşandı, testi pozitif çıkanların sayısı 147 bin 248'e ulaştı.

Fransa Başbakanı Borne sağlık yetkilileriyle bir araya geldikten sonra yaptığı açıklamada her ne kadar toplu taşımada maske takma zorunluluğu olmasa da kalabalık ve kapalı mekanlarda halka maske takma tavsiyesinde bulundu.

Borne ayrıca tamamlayıcı dozla aşı sırası gelenlerin de aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu. Fransa'da risk grubundakiler ile 60 yaş üstü kişiler için tamamlayıcı doz aşıları yapılıyor.

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