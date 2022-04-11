Fransa 6 Rus diplomatı 'gizli operasyon' yürüttükleri iddiasıyla sınır dışı etti

Fransa 6 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek sınır dışı etme kararı aldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İç Güvenlik Genel Müdürlüğü (DGSI) çok uzun süren bir soruşturmanın ardından 10 Nisan Pazar günü Rus istihbarat servisleri tarafından topraklarımızda gizli bir operasyon yürütüldüğünü ortaya çıkardı" denildi.

Açıklamada "Diplomatik koruma altında faaliyet gösteren ve faaliyetleri ulusal çıkarlarımıza aykırı olduğu kanıtlanan 6 Rus ajan istenmeyen kişi ilan edildi" ifadesine yer verildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "gizli operasyonun" ayrıntılarına dair bir bilgi verilmedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik'e yaptığı açıklamada Fransa’nın Rus diplomatlarını sınır dışı etmesine uygun yanıt verileceğini belirtti.

Rus diplomat daha sonra Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüm diplomatlarımızı sınır dışı etmemelerinin sebebi, duruşumuzu değiştireceğimiz umudu mu? Değiştirmeyeceğiz. Fransa Dışişleri Bakanlığı’na da şunu söyleyeceğim: 8 yılda bir kez olsun bile Kiev’in Minsk Anlaşmasını yerine getirmesini yaptırım riskine bağlasaydınız Avrupa’da barış ve istikrar elde ederdiniz” diye yazdı.