Beyaz Saray: Biden Hindistan'dan Rusya'dan petrol ithalatını artırmamasını istedi

Beyaz Saray ABD Başkanı Joe Biden ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasında bugün yapılan video konferans görüşmesini "yapıcı" olarak niteledi ancak ABD'nin Rusya'dan petrol ithalatını azaltmasını istediği Hindistan ile bu konuda bir uzlaşmaya varmadığı anlaşıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki görüşmeyi "yapıcı ve verimli" diye niteledi.

Bugün yapılan video konferans görüşmesinde Biden ile Modi Ukrayna'daki savaşı ele alırken, ABD Hindistan'ın Rusya'dan petrol ve savunma ithalatını azaltmasını istemişti.

Beyaz Saray: Herkesin yaptırımlara uymasını bekliyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki bugün düzenlediği basın toplantısında Biden'ın görüşmede ABD yaptırımlarının etkisinin ne olacağı net bir şekilde belirttiğini kaydetti. Psaki "Herkesin bunlara (yaptırımlar) uymasını bekliyoruz" diye konuştu.

Hindistan'ın enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 1-2'sini Rusya'dan karşıladığını söyleyen Psaki "Aynı zamanda onlara (Hindistan'a) bunu çeşitlendirmeleri konusunda yardım etmekten memnun olacağımızı net bir şekilde belirttik" dedi.

Psaki "Başkan ayrıca Rusya'dan enerji ya da diğer emtia ithalatını hızlandırmanın ya da artırmanın Hindistan'ın çıkarına olmadığına inandığını açıkça belirtti" dedi.

ABD'nin Hindistan'ın Rusya'dan enerji ithalatının yanısıra S-400 hava savunma sistemleri almasına da karşı çıktığı biliniyor.

Hindistan Başbakanı'nın Rus petrolü alımını düşürme sözü verip vermediği sorulan Psaki bu konuda açıklamanın Hindistan tarafından yapılmasını yeğlediğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü "Yapıcı ve verimli bir görüşmeydi" dedi ve Hindistan ile ABD arasındaki ilişkiyi "hayati önemde" diye niteledi.