Frankfurt'ta Yusuf Yerkel protestosu

Soma Katliamı'ndan sonra bir madenciyi tekmeleyen dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel'in Almanya'daki Frankfurt Konsolosluğu'na Ticari Ateşe atanmasına tepkiler sürüyor.

Sözcü'de yer alan habere göre Frankfurt’taki Türkiye Konsolosluğu önünde toplananlar “İstenmeyen kişi” yazılı pankartlar açtı.

Eylemciler, Yerkel’in Somalı madenciye tekme attığı anı gösteren fotoğraflar taşıyarak basın açıklaması yaptı.

Sendikalar, Türk-Alman dernekleri ve Alevi topluluklarının katıldığı eyleme SPD ile Yeşiller ve Sol Parti de destek verdi. Eylemde okunan açıklamada, “Yusuf Yerkel’i şehrimizde ‘istenmeyen kişi’ olarak ilan ediyoruz. İnsanlık düşmanını, emekçi düşmanını ne şehrimiz Frankfurt’ta ne de eyaletimiz Hessen’de istemiyoruz” denildi.

Yüzlerce kişinin katıldığı eylemde Alman IG Metall Sendikası temsilcisi ve parti temsilcileri de birer konuşma yaptı.

Soma‘da yaşamını yitiren madencilerin anıldığı eylemde "Geri gidene kadar mücadele edeceğiz" denildi.

Yerkel'in konsolostuktaki görevinden dolayı alacağı maaşın 6 bin avro olacağı belirtiliyor.